Serie B, il Brescia di Diego Lopez riparte con tre punti. Lecce travolto (Di venerdì 16 ottobre 2020) La seconda avventura di Diego Lopez sulla panchina del Brescia comincia alla grande. I lombardi travolgono 3-0 la squadra di Corini grazie alla doppietta di Ndoj e alla rete nel finale di Ayè.LA PARTITAcaption id="attachment 1035169" align="alignnone" width="1024" Brescia, getty images/captionIl Brescia dell'accoppiata Cellino-Diego Lopez ricomincia alla grande con una partita disputata con grande ordine, unito alla giusta efficacia sotto porta. A portare avanti Le Rondinelle pochi secondi prima del decimo minuto è stato il centrocampista Ndoj, vero mattatore e protagonista assoluto della serata al Rigamonti. Il Lecce di Corini ha provato a colpire in modo particolare negli ultimi minuti del primo tempo ma senza buon esito. Al minuto 56 ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) La seconda avventura disulla panchina delcomincia alla grande. I lombardi travolgono 3-0 la squadra di Corini grazie alla doppietta di Ndoj e alla rete nel finale di Ayè.LA PARTITAcaption id="attachment 1035169" align="alignnone" width="1024", getty images/captionIldell'accoppiata Cellino-ricomincia alla grande con una partita disputata con grande ordine, unito alla giusta efficacia sotto porta. A portare avanti Le Rondinelle pochi secondi prima del decimo minuto è stato il centrocampista Ndoj, vero mattatore e protagonista assoluto della serata al Rigamonti. Ildi Corini ha provato a colpire in modo particolare negli ultimi minuti del primo tempo ma senza buon esito. Al minuto 56 ...

FootballtipsNG : Serie B, Brescia vs Lecce, RESULT: 3 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Brescia vs Lecce, RESULT: 3 - 0 - jackpotKE : Serie B, Brescia vs Lecce, RESULT: 3 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Brescia vs Lecce, RESULT: 3 - 0 - sportli26181512 : Brescia-Lecce 3-0, doppio Ndoj e Ayé piegano Corini: Primo ko stagionale dei giallorossi al Rigamonti… -