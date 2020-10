Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Clicca qui per le sue parole. BENEVENTO – Contro la Roma si va verso la conferma del 4-3-2-1 in casa sannita: in porta Montipò, difesa con Caldirola e Glik in mezzo, Letizia e Foulon sugli esterni (ballottaggio vivo con Maggio. In caso di inserimento del capitano, Letizia verrebbe dirottato a sinistra). A centrocampo, Schiattarella in cabina di regia, con Dabo e Ionita interni. Davanti, certi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020)A, ledaidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano:, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA:, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Clicca qui per le sue parole. BENEVENTO – Contro la Roma si va verso la conferma del 4-3-2-1 in casa sannita: in porta Montipò, difesa con Caldirola e Glik in mezzo, Letizia e Foulon sugli esterni (ballottaggio vivo con Maggio. In caso di inserimento del capitano, Letizia verrebbe dirottato a sinistra). A centrocampo, Schiattarella in cabina di regia, con Dabo e Ionita interni. Davanti, certi ...

