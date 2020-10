Se il Covid esiste solo in serie A e nelle serie minori nessuno controlla: “Qui la sicurezza va a picco” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Calcio e Covid, tamponi di serie B: nelle categorie minori nessuno controlla In Italia i contagi da Covid-19 crescono in modo sempre più esponenziale, al punto da indurre il Governo a emanare un nuovo Dpcm con restrizioni a feste, bar, ristoranti e gite scolastiche. La nuova stretta non ha risparmiato neanche il mondo dello sport: il provvedimento, infatti, vieta “tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale“. Tradotto: possono continuare ad allenarsi e giocare solo le società professionistiche e le associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Vanno ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Calcio e, tamponi diB:categorieIn Italia i contagi da-19 crescono in modo sempre più esponenziale, al punto da indurre il Governo a emanare un nuovo Dpcm con restrizioni a feste, bar, ristoranti e gite scolastiche. La nuova stretta non ha risparmiato neanche il mondo dello sport: il provvedimento, infatti, vieta “tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale“. Tradotto: possono continuare ad allenarsi e giocarele società professionistiche e le associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Vanno ...

fattoquotidiano : Mattarella: “Virus dell’individualismo pericoloso quanto il Covid. La libertà? Si realizza solo insieme a quella de… - ZZiliani : All'arrivo a Caselle #Ronaldo fa finalmente chiarezza. - Perchè è volato in Italia pur avendo il Covid? - Perchè mi… - fattoquotidiano : “Ti trito come il sale e ti ammazzo. Il Covid non esiste, idiota”: padre minaccia la pediatra che ha ordinato un ta… - leccobene64 : @NinettaOrlando Esatto se nn tocca a noi nn ci crediamo due mie amici morti purtroppo esiste sto covid e uccide chi… - D0tina : @guidomarchello La signora ha completato cambiato opinione e pubblicato un video dove dice che il covid esiste e di usare le mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Covid esiste Covid, l’immunologa Viola: «Il rischio zero? Non esiste: anche con la mascherina ci si può infettare» Corriere della Sera FOCUS AZZURRO - Cammaroto a "NM": "Napoli, avanti tutta col K-B-O!"

NAPOLI - Mentre l'Italia ripiomba nell'incubo Covid, la serie A riparte dalla sentenza "punitiva ... ragione e spazzare via le provocazioni di chi ha creato un caso che non esiste e da giorni fa ...

Adozione del 5G e PIL mondiale: +8 mila miliardi entro il 2030

Si prevede che la pandemia COVID-19 aumenterà ulteriormente il potenziale di creazione ... medie e alte La scarsa conoscenza che esiste in alcune aziende in merito al 5G deve essere affrontata ...

NAPOLI - Mentre l'Italia ripiomba nell'incubo Covid, la serie A riparte dalla sentenza "punitiva ... ragione e spazzare via le provocazioni di chi ha creato un caso che non esiste e da giorni fa ...Si prevede che la pandemia COVID-19 aumenterà ulteriormente il potenziale di creazione ... medie e alte La scarsa conoscenza che esiste in alcune aziende in merito al 5G deve essere affrontata ...