Schizzano in alto i numeri di contagi, ricoveri e morti: Conte è pronto al coprifuoco (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’impennata di contagi registrata nella giornata di ieri spinge il Governo ad accelerare su una nuova stretta alle misure di Contenimento del virus. E ora diventa probabile che anche da noi si adotti un regime di coprifuoco come quello voluto in Francia dal Presidente Macron. E adesso, dopo l’ulteriore impennata di contagi – ma soprattutto … L'articolo Schizzano in alto i numeri di contagi, ricoveri e morti: Conte è pronto al coprifuoco proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’impennata diregistrata nella giornata di ieri spinge il Governo ad accelerare su una nuova stretta alle misure dinimento del virus. E ora diventa probabile che anche da noi si adotti un regime dicome quello voluto in Francia dal Presidente Macron. E adesso, dopo l’ulteriore impennata di– ma soprattutto … L'articoloindialproviene da leggilo.org.

SHohenzollern : Non abbiamo fatto in tempo a complimentarci di quanto eravamo bravi che subito i contagi schizzano in alto. - il_piccolo : #Coronavirus in #Fvg, i positivi schizzano a 110, dato più alto dal 4 aprile. Due contagiati in @AsugiFVG - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Mentre i contagi da #COVID schizzano in alto, i radical chic brindano ai porti riaperti: 'Torna la democrazia, ora lo… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Mentre i contagi da #COVID schizzano in alto, i radical chic brindano ai porti riaperti: 'Torna la democrazia, ora lo… - irpiniatimes1 : Covid in Irpinia, schizzano in alto i contagi: 34 nel comune di Mirabella -

Ultime Notizie dalla rete : Schizzano alto Coronavirus: +284 positivi e 2 morti nel Casertano in 24 ore

Caserta - Il bollettino di oggi dell'Asl di Caserta, sull'andamento della pandemia da Coronavirus fa segnare il numero più alto mai registrato.

Polizia a cavallo trascina un uomo “al guinzaglio”: proteste e indignazione negli Usa

Le immagini dell'arresto in Texas di Donald Neely, afroamericano di 43 anni, avevano provocato nell’agosto del 2019 indignazione e proteste.

Caserta - Il bollettino di oggi dell'Asl di Caserta, sull'andamento della pandemia da Coronavirus fa segnare il numero più alto mai registrato.Le immagini dell'arresto in Texas di Donald Neely, afroamericano di 43 anni, avevano provocato nell’agosto del 2019 indignazione e proteste.