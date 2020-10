Real Madrid, Zidane strizza l’occhio a Haaland: “Non è un mio giocatore, però è bravo. Messi…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno in campo delle Merengues che domani sfideranno il Cadiz al Bernabeu.LE PAROLE DI Zidanecaption id="attachment 994249" align="alignnone" width="1024" Real Madrid Florentino Perez Zidane (getty images)/captionMESSI - Zizou è tornato a parlare dell'accostamento della Pulce al Real, voce risalente al 2013 che sta facendo rumore in questo periodo: "Non so nulla. Non posso dire niente, non parlerò di un giocatore che non è nostro. Sappiamo chi è Messi, cosa ha fatto e cosa sta facendo. Ma non è un mio giocatore, non posso commentare questa vicenda".Haaland - ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Zinedine, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno in campo delle Merengues che domani sfideranno il Cadiz al Bernabeu.LE PAROLE DIcaption id="attachment 994249" align="alignnone" width="1024"Florentino Perez(getty images)/captionMESSI - Zizou è tornato a parlare dell'accostamento della Pulce al, voce risalente al 2013 che sta facendo rumore in questo periodo: "Non so nulla. Non posso dire niente, non parlerò di unche non è nostro. Sappiamo chi è Messi, cosa ha fatto e cosa sta facendo. Ma non è un mio, non posso commentare questa vicenda".- ...

