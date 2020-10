Rap dalla Ruhr (Di sabato 17 ottobre 2020) Quattro ragazzi iniziano a fare musica assieme. Due di loro già si conoscono, sono i Filo Joes: Michael Galla, in arte Galla, e Pahel Schulinus Brunis, in arte Pahel. Anche gli altri due sono una band, i Raid, ovvero Karsten Stieneke, detto Aphroe, e Gabriel Saygbe, meglio noto come Mr. Wiz. Siamo negli anni Novanta e il rap tedesco muove i suoi passi tra estetica hip hop, sbilenchi passaggi nel palinsesto televisivo a tarda sera, primi magazine e ritrovi che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 ottobre 2020) Quattro ragazzi iniziano a fare musica assieme. Due di loro già si conoscono, sono i Filo Joes: Michael Galla, in arte Galla, e Pahel Schulinus Brunis, in arte Pahel. Anche gli altri due sono una band, i Raid, ovvero Karsten Stieneke, detto Aphroe, e Gabriel Saygbe, meglio noto come Mr. Wiz. Siamo negli anni Novanta e il rap tedesco muove i suoi passi tra estetica hip hop, sbilenchi passaggi nel palinsesto televisivo a tarda sera, primi magazine e ritrovi che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Jan Delay, Kool Savas, Curse, Die Kassierer, Stieber Twins, ognuno racconta il rapporto con questi quattro, sconosciuti ancora a molti eppure fautori di una pietra miliare del rap tedesco. Dal ...

Ad Alezio live dei Respiro e La Malasorte

Sabato 17 Ottobre il sound electro-pop dei Respiro animerà il palco del El Barrio Verde di Alezio, preceduto in apertura dall’hip hop d’autore de La Malasorte, nuovo duo nato dall’incontro tra rap e w ...

Jan Delay, Kool Savas, Curse, Die Kassierer, Stieber Twins, ognuno racconta il rapporto con questi quattro, sconosciuti ancora a molti eppure fautori di una pietra miliare del rap tedesco. Dal ...