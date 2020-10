Previsioni Meteo, ecco l’Ottobrata: Anticiclone Africano porta caldo super, oltre +30°C al Centro/Sud (Di venerdì 16 ottobre 2020) Previsioni Meteo – L’Ottobrata arriva anche quest’anno. Con un po’ di ritardo rispetto alla tradizione delle gite fuori porta nelle campagne romane in piena vendemmia con chitarre, nacchere, tamburello, grandi scorte di cibo e vino abbondante. Stavolta arriva nella parte finale del mese, a partire da Mercoledì 21 – Giovedì 22 quando sull’Italia tornerà l’Anticiclone Africano che determinerà un forte aumento delle temperature in tutto il Paese, dopo il clima freddo delle ultime due settimane in cui abbiamo avuto temperature sensibilmente inferiori rispetto alla norma del periodo. Le correnti meridionali determineranno addensamenti nuvolosi e qualche pioggia sulle Alpi, in modo particolare al Nord/Ovest. Su tutto il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020)– L’Ottobrata arriva anche quest’anno. Con un po’ di ritardo rispetto alla tradizione delle gite fuorinelle campagne romane in piena vendemmia con chitarre, nacchere, tamburello, grandi scorte di cibo e vino abbondante. Stavolta arriva nella parte finale del mese, a partire da Mercoledì 21 – Giovedì 22 quando sull’Italia tornerà l’che determinerà un forte aumento delle temperature in tutto il Paese, dopo il clima freddo delle ultime due settimane in cui abbiamo avuto temperature sensibilmente inferiori rispetto alla norma del periodo. Le correnti meridionali determineranno addensamenti nuvolosi e qualche pioggia sulle Alpi, in modo particolare al Nord/Ovest. Su tutto il ...

