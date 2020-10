“Perché?”. La scoperta choc sulla tomba del loro caro. Sconforto per tutta la famiglia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dal cimitero romano di Prima Porta arriva una storia che ha dell’incredibile. Per trent’anni una famiglia ha portato i fiori su quella che pensavano fosse la tomba del nonno defunto. Il nome sulla lapide era quello giusto, ma dentro la bara c’era la salma di un altro. Oltre al danno anche la beffa, visto che non è stato possibile recuperare il corpo del caro estinto dal momento che erano passati troppi anni. Le modalità con cui si è scoperto quello che con ogni probabilità è stato uno scambio di salme sono clamorose. Tutto è stato rivelato alcuni giorni fa. Dopo trent’anni di tumulazione, infatti, i loculi vanno liberati e restituiti. Nel caso specifico, però, il cadavere era rimasto mummificato e questo ha consentito ai familiari di riconoscere, o ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dal cimitero romano di Prima Porta arriva una storia che ha dell’incredibile. Per trent’anni unaha portato i fiori su quella che pensavano fosse ladel nonno defunto. Il nomelapide era quello giusto, ma dentro la bara c’era la salma di un altro. Oltre al danno anche la beffa, visto che non è stato possibile recuperare il corpo delestinto dal momento che erano passati troppi anni. Le modalità con cui si è scoperto quello che con ogni probabilità è stato uno scambio di salme sono clamorose. Tutto è stato rivelato alcuni giorni fa. Dopo trent’anni di tumulazione, infatti, i loculi vanno liberati e restituiti. Nel caso specifico, però, il cadavere era rimasto mummificato e questo ha consentito ai familiari di riconoscere, o ...

