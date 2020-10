Nuoto, ISL 2020: Benedetta Pilato vola nei 50 rana in vasca corta a Budapest e realizza il nuovo record italiano! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un esordio col botto per Benedetta Pilato nell’International Swimming League 2020 a Budapest (Ungheria). L’azzurrina, impegnata quest’oggi nella prima giornata di gare dedicata alla “Champions League” natatoria (avente per protagonisti il 16 e 17 ottobre gli Energy Standard, di cui Benny fa parte, i Cali Condors, i NY Breakers e gli LA Current), ha fatto capire di non avere alcun timore reverenziale nei confronti di nessuno. Nei 50 rana (in vasca da 25 metri) andati in scena, infatti, è stato bellissimo il duello tra Pilato e la campionessa olimpica e mondiale Lilly King (Cali Condors). Ebbene, il successo per pochissimo è andata all’atleta americana con il crono di 28″86, ma l’azzurrina si è fatta ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un esordio col botto pernell’International Swimming League(Ungheria). L’azzurrina, impegnata quest’oggi nella prima giornata di gare dedicata alla “Champions League” natatoria (avente per protagonisti il 16 e 17 ottobre gli Energy Standard, di cui Benny fa parte, i Cali Condors, i NY Breakers e gli LA Current), ha fatto capire di non avere alcun timore reverenziale nei confronti di nessuno. Nei 50(inda 25 metri) andati in scena, infatti, è stato bellissimo il duello trae la campionessa olimpica e mondiale Lilly King (Cali Condors). Ebbene, il successo per pochissimo è andata all’atleta americana con il crono di 28″86, ma l’azzurrina si è fatta ...

