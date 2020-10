Mitsubishi Eclipse Cross - Con il restyling debutta la variante ibrida plug-in

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Laha annunciato l'arrivo in Italia deldella. L'aggiornamento è anche l'occasione per introdurre una inedita-in hybrid, della quale non sono ancora stati comunicati i prezzi. Le novità estetiche coinvolgono la mascherina, i gruppi ottici e i paraurti, e si accompagnano a un miglioramento della connettività: laover viene infatti dotata dell'infotainment Sda di nuova generazione, con il display touch da 8 pollici riposizionato e una console centrale ridisegnata, nella quale è stato eliminato il touchpad al lato della leva del cambio.la-in hybrid. LaPhev adotta il ...