Mercato americano apre positivo (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in rialzo, nonostante il persistere di incertezze relative ai contagi Covid nel mondo e alle elezioni USA. A sostenere il sentiment contribuiscono alcuni risultati societari e la conferma che Pfizer richiederà la registrazione di emergenza del vaccino anti-Covid alla FDA. Un supporto è arrivato anche dal il dato sulle vendite al dettaglio cresciute oltre le attese, mentre quello sulla produzione industriale ha deluso con un calo a sorpresa. Il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,6%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.498 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,65%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,56%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in rialzo, nonostante il persistere di incertezze relative ai contagi Covid nel mondo e alle elezioni USA. A sostenere il sentiment contribuiscono alcuni risultati societari e la conferma che Pfizer richiederà la registrazione di emergenza del vaccino anti-Covid alla FDA. Un supporto è arrivato anche dal il dato sulle vendite al dettaglio cresciute oltre le attese, mentre quello sulla produzione industriale ha deluso con un calo a sorpresa. Il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,6%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.498 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,65%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,56%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni ...

SD97JK : RT @diilettae: immaginate il giorno in cui non saranno più costretti a fare collab con western artists solo per poter accedere al mercato a… - imfineletgo : RT @diilettae: immaginate il giorno in cui non saranno più costretti a fare collab con western artists solo per poter accedere al mercato a… - laMimmi137 : RT @diilettae: immaginate il giorno in cui non saranno più costretti a fare collab con western artists solo per poter accedere al mercato a… - bangtantxtskzen : RT @diilettae: immaginate il giorno in cui non saranno più costretti a fare collab con western artists solo per poter accedere al mercato a… - DaechwhitaBop93 : RT @diilettae: immaginate il giorno in cui non saranno più costretti a fare collab con western artists solo per poter accedere al mercato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato americano Mercato americano apre positivo Teleborsa Ancora regolamentati i mercati settimanali spezzini

Invece, per il mercato settimanale di viale Garibaldi (del venerdì), le ... obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, toccandola; usare guanti 'usa e getta' e sistemi di disinfezione ...

Anne Hathaway e Le Streghe saltano la sala: Warner Bros. va on demand anche in Italia

La decisione di saltare la sala segue quella di Warner Bros. per il mercato USA, nel quale Le Streghe uscirà direttamente su HBO Max. Le Streghe, che vede tra i produttori anche Guillermo del ...

Invece, per il mercato settimanale di viale Garibaldi (del venerdì), le ... obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, toccandola; usare guanti 'usa e getta' e sistemi di disinfezione ...La decisione di saltare la sala segue quella di Warner Bros. per il mercato USA, nel quale Le Streghe uscirà direttamente su HBO Max. Le Streghe, che vede tra i produttori anche Guillermo del ...