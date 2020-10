Matrimonio con 160 invitati nonostante le restrizioni | sposi nei guai

SirDistruggere : “Positiva al covid19, con febbre alta e tosse, organizza due feste di compleanno per il figlio di 8 anni, 60 person… - Agenzia_Ansa : Matrimonio con 200 invitati, scoppia focolaio nel Napoletano #Covid #ANSA - HuffPostItalia : Festa di matrimonio con 200 invitati: focolaio a Monte di Procida - claudiacilla : @Sarinski_ Io aborro gli “scherzi” degli amici, tipo tagliare il tronco con la sega, quelle robe “classiche”, che n… - daanmargot : @Mawrdock quanto è stata bella la scena del matrimonio con Michael, piango -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio con

Napoli, 16 ott 15:56 - (Agenzia Nova) - "Avevamo fatto un incontro per i matrimoni farli con l'obbligo di comunicare prima non solo elenco dei partecipanti ma anche nominativi di... (Ren) ...In Alto Adige solo più cerimonie 'small', chiusura anticipate degli esercizi pubblici e stop agli sport di contatto. Il governatore Arno Kompatscher ha firmato una nuova (n.45), che sarà in vigore dal ...