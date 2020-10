Maltempo: anche oggi 16 ottobre resta l’allerta meteo per la Regione Lazio (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ondata di Maltempo non dà tregua al Lazio almeno per il momento. anche oggi, venerdì 16 ottobre 2020, è segnalata il “rischio idrogeologico a causa di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale” (codice giallo). Leggi anche: Roma e provincia, decine di alberi abbattuti dal Maltempo: 63 interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore #RegioneLazio #PROTEZIONECIVILE #ALLERTA #meteo#codicegiallo oggi rischio idrogeologico causa precipitazioni a carattere di rovescio o temporale@Emergenza24 @RegioneLazio pic.twitter.com/eOvETu829A — Astral Infomobilità (@astralmobilita) October 16, 2020 A Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ondata dinon dà tregua alalmeno per il momento., venerdì 162020, è segnalata il “rischio idrogeologico a causa di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale” (codice giallo). Leggi: Roma e provincia, decine di alberi abbattuti dal: 63 interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore ##PROTEZIONECIVILE #ALLERTA ##codicegiallorischio idrogeologico causa precipitazioni a carattere di rovescio o temporale@Emergenza24 @pic.twitter.com/eOvETu829A — Astral Infomobilità (@astralmobilita) October 16, 2020 A Roma ...

TgrVeneto : Il #maltempo che in queste ore sta investendo anche il #Veneto, ha prodotto abbondanti nevicate in alcune aree dell… - CorriereCitta : Maltempo: anche oggi 16 ottobre resta l’allerta meteo per la Regione Lazio - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: #Polino: #allagamenti, danni alle #strade e anche una #frana, isolate alcune #abitazioni - infoitinterno : Temporali e nubifragi in Campania, giorni di 'passione' per il maltempo anche a Napoli - LatinaQTW : Maltempo, nel sud pontino decine di interventi dei vigili del fuoco: disagi anche a Latina ed Aprilia -