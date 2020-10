LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Ducati deve risalire la china, si torna in pista per le FP2 (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Gomma soffice al posteriore anche per Alex Marquez e Bradley Smith. A breve i primi riscontri cronometrici del turno. 14.12 Tutti in pista con soft all’anteriore e media al posteriore tranne OLIVEira, che monta una coppia di gomme morbide. 14.10 SEMAFORO VERDE!! Scattano 45′ di prova fondamentali per il weekend della MotoGP ad Aragon! 14.07 Temperature dell’asfalto in aumento al MotorLand: tra pochi minuti si comincia con le FP2! 14.04 Piccoli passi avanti in casa Suzuki rispetto a Le Mans in condizioni di grande freddo, con Joan Mir 6° e Alex Rins 9° grazie ad un turno in crescendo. 14.01 Ottimi segnali in FP1 anche per Honda con il 4° posto di Alex Marquez, il 5° di Takaaki Nakagami e l’8° di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Gomma soffice al posteriore anche per Alex Marquez e Bradley Smith. A breve i primi riscontri cronometrici del turno. 14.12 Tutti incon soft all’anteriore e media al posteriore tranne Oira, che monta una coppia di gomme morbide. 14.10 SEMAFORO VERDE!! Scattano 45′ di prova fondamentali per il weekend dellaad! 14.07 Temperature dell’asfalto in aumento al MotorLand: tra pochi minuti si comincia con le FP2! 14.04 Piccoli passi avanti in casa Suzuki rispetto a Le Mans in condizioni di grande freddo, con Joan Mir 6° e Alex Rins 9° grazie ad un turno in crescendo. 14.01 Ottimi segnali in FP1 anche per Honda con il 4° posto di Alex Marquez, il 5° di Takaaki Nakagami e l’8° di ...

