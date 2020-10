Gli Accordi di Abramo oltre l’Iran: l’altro obiettivo è la Via della Seta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli Accordi di Abramo sono i figli di un tempo preciso, che è quello della necessità storica di un riallineamento diplomatico e geopolitico tra Israele e le potenze del mondo arabo in chiave anti-iraniana e, a latere, anti-turca, ma nel medio e lungo termine potrebbero rivelarsi uno strumento utile anche per un altro scopo prioritario … Gli Accordi di Abramo oltre l’Iran: l’altro obiettivo è la Via della Seta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 ottobre 2020) Glidisono i figli di un tempo preciso, che è quellonecessità storica di un riallineamento diplomatico e geopolitico tra Israele e le potenze del mondo arabo in chiave anti-iraniana e, a latere, anti-turca, ma nel medio e lungo termine potrebbero rivelarsi uno strumento utile anche per un altro scopo prioritario … Glidil’Iran: l’altroè la ViaInsideOver.

ilfoglio_it : Se i marittimi di Mazara del Vallo restano prigionieri a Bengasi non è per gli accordi firmati ai tempi di Minniti,… - AnnalisaChirico : #AlOtaiba e gli #AccordidiAbramo: 'L' elemento chiave è stata la fiducia reciproca' Leggi qui ??#LaChirico - fattoquotidiano : Israele viola già gli accordi con i Paesi del Golfo. A 2 mesi dalla prima intesa, autorizzati oltre 2mila nuovi all… - Nicoletta7692 : @GassmanGassmann Da pensare che tutto questo è successo per colpa dei movimenti rivoluzionari di fine Ottocento, ti… - ItalyinUAE : Leggi su @repubblica l’intervista a Yousef Al Otaiba, Ambasciatore degli EAU negli USA, sugli accordi di Abramo tra… -