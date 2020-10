Giro d’Italia 2020: Diego Ulissi, otto vittorie di tappa nella Corsa Rosa. Ora manca una grande classica come ciliegina alla carriera (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottavo sigillo al Giro d’Italia, e bis in questa edizione 2020, per il toscano Diego Ulissi, garanzia assoluta alla Corsa Rosa, che cerca di onorare sempre e comunque in ogni sua partecipazione. Nei suoi undici anni di carriera, il portacolori della UAE Team Emirates, con cui è cresciuto sin dai tempi della Lampre di Giuseppe Saronni, è riuscito ad andare a segno la prima volta a Tirano nel 2011, due volte nel 2014 tra Viggiano e Monteciopolo, 2015 a Fiuggi, e nel 2016 a Praia a Mare e Asolo. Dopo quattro anni di digiuno, è tornato ad alzare le braccia al cielo prima ad Agrigento, e oggi a Monselice; sempre e comunque rispettando i pronostici del giorno, rispondendo presente nelle SUE tappe, non deludendo mai le ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottavo sigillo ald’Italia, e bis in questa edizione, per il toscano, garanzia assoluta, che cerca di onorare sempre e comunque in ogni sua partecipazione. Nei suoi undici anni di, il portacolori della UAE Team Emirates, con cui è cresciuto sin dai tempi della Lampre di Giuseppe Saronni, è riuscito ad andare a segno la prima volta a Tirano nel 2011, due volte nel 2014 tra Viggiano e Monteciopolo, 2015 a Fiuggi, e nel 2016 a Praia a Mare e Asolo. Dopo quattro anni di digiuno, è tornato ad alzare le braccia al cielo prima ad Agrigento, e oggi a Monselice; sempre e comunque rispettando i pronostici del giorno, rispondendo presente nelle SUE tappe, non deludendo mai le ...

giroditalia : ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi… - giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - nicocorradini74 : RT @giroditalia: ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi, attac… -