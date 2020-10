Fukushima, il Giappone potrebbe rilasciare l’acqua radioattiva in mare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Incidente nucleare di Fukushima, il Giappone potrebbe rilasciare l’acqua radioattiva in mare. Fukushima,il governo del Giappone potrebbe dare il via libera alla proposta di rilasciare un milione di tonnellate di acqua radioattiva in mare. L’acqua in questione è quella utilizzata per il raffreddamento degli impianti. L’acqua è filtrata ma la depurazione non è completa. Seppur in minima parte resta contaminata. L’incidente nucleare nel 2011 Il caso è legato all’incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi nel 2011. L’incidente nucleare avvenne dopo lo tsunami che travolse ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Incidente nucleare di, ill’acquain,il governo deldare il via libera alla proposta diun milione di tonnellate di acquain. L’acqua in questione è quella utilizzata per il raffreddamento degli impianti. L’acqua è filtrata ma la depurazione non è completa. Seppur in minima parte resta contaminata. L’incidente nucleare nel 2011 Il caso è legato all’incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare diDaiichi nel 2011. L’incidente nucleare avvenne dopo lo tsunami che travolse ...

