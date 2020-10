Coronavirus, è ancora record in Germania. Altri 7.334 contagiati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giorno dopo giorno si battono tristi record. E oggi ancora l'allerme viene dalla Germania , dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 7.334 contagiati per un totale di 348.557. Lo ha annunciato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giorno dopo giorno si battono tristi. E oggil'allerme viene dalla, dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 7.334per un totale di 348.557. Lo ha annunciato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus. Ancora un decesso all'ospedale Rummo Ottopagine Covid a Napoli, vigili senza elenchi dei contagiati: in strada controlli impossibili

I controlli sulle possibili fughe da casa di contagiati o persone messe in quarantena non possono essere effettuati dalla polizia municipale di Napoli perché non esiste un database ...

Wall Street: ieri chiusura in lieve calo, pesa timore per casi Covid-19

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 ott - Ieri, terza seduta consecutiva in calo per gli indici a Wall Street, che pero' hanno quasi totalmente cancellato le perdite accumulate nella prima p ...

