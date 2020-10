Coronavirus 16 ottobre: numeri troppo alti, ci aspettano nuovi sacrifici (Di venerdì 16 ottobre 2020) I numeri non scendono, si temono ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, mentre il Governo pensa a nuove misure stingenti, la gente si interroga sul rischio che davvero stiamo correndo. Il virus non molla la sua presa sul paese. Dopo i dati sconcertanti degli ultimi giorni, e le prime misure fortemente restrittive, come ad esempio in Campania, dove si è deciso per la chiusura delle scuole, non si verifica, al momento alcun miglioramento. I numeri salgono, la gente comincia a temere contraccolpi, il Governo considera la possibilità di nuove misure ancora più forti, e con lui anche le singole istituzioni locali. In Europa la criticità delle varie situazioni nei più importanti paesi, ha raggiunto una gravità tale da far considerare nuovamente, ai vari governi, misure stringenti definitive. ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Inon scendono, si temono ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, mentre il Governo pensa a nuove misure stingenti, la gente si interroga sul rischio che davvero stiamo correndo. Il virus non molla la sua presa sul paese. Dopo i dati sconcertanti degli ultimi giorni, e le prime misure fortemente restrittive, come ad esempio in Campania, dove si è deciso per la chiusura delle scuole, non si verifica, al momento alcun miglioramento. Isalgono, la gente comincia a temere contraccolpi, il Governo considera la possibilità di nuove misure ancora più forti, e con lui anche le singole istituzioni locali. In Europa la criticità delle varie situazioni nei più importanti paesi, ha raggiunto una gravità tale da far considerare nuovamente, ai vari governi, misure stringenti definitive. ...

lucfontana : #coronavirus I dati del 21 marzo e del 14 ottobre a confronto (via @Corriere) - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Secondo il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss l'epidemia è entrata in una fase acuta… - salernocitta : Coronavirus aggiornamenti Campania del 16 ottobre 2020: oggi 1261 positivi, 148 i guariti - moneypuntoit : ?? Bollettino coronavirus 16 ottobre 2020: tabella contagi, morti e guariti di oggi ?? -