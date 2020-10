Caso Shalabayeva, dopo le condanne avvicendamento per il questore di Palermo Cortese e il capo della Polfer Improta. Gabrielli: “Amareggiato e addolorato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza “ha immediatamente attivato la procedura amministrativa dell’istituto giuridico della disponibilità per i dirigenti e il personale della Polizia di Stato condannati in primo grado dal tribunale di Perugia, nell’ambito del processo per il sequestro e l’estradizione di Alma Shalabayeva”. E’ quanto ha annunciato, questa mattina, una nota della Polizia di Stato in merito alle condanne, a 5 anni di reclusione, inflitte dal Tribunale di Perugia all’attuale questore di Palermo, Renato Cortese (nella foto), e al capo della Polfer, Maurizio Improta, nell’ambito del processo di primo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il DipartimentoPubblica Sicurezza “ha immediatamente attivato la procedura amministrativa dell’istituto giuridicodisponibilità per i dirigenti e il personalePolizia di Stato condannati in primo grado dal tribunale di Perugia, nell’ambito del processo per il sequestro e l’estradizione di Alma”. E’ quanto ha annunciato, questa mattina, una notaPolizia di Stato in merito alle, a 5 anni di reclusione, inflitte dal Tribunale di Perugia all’attualedi, Renato(nella foto), e al, Maurizio, nell’ambito del processo di primo ...

RaiNews : La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza di primo grado d… - PalermoToday : Caso Shalabayeva, dopo la condanna il questore Cortese rimosso dall'incarico - PierpaoloBorrel : RT @RaiNews: La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza di primo grado del tribunal… - tfabiani2 : RT @RaiNews: La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza di primo grado del tribunal… - Majden3 : RT @RaiNews: La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza di primo grado del tribunal… -