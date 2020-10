Bucaro-Mediagol | “Vicino al Palermo? Ecco la verità Rosanero una corazzata | ma il Bari è la squadra più forte”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Professionalità, competenza ed equilibrio.Giovanniha trasposto alcune delle sue prerogative da calciatore nella sua nuova dimensione calcistica. Palermitano, classe 1970, l'ex Avellino e Sicula Leonzio è oggi uno degli allenatori più affidabili e stimati della categoria. Una carriera prestigiosa all'interno dei confini del rettangolo verde, la favola Foggia con Zeman in panchina, la gloriosa maglia della Fiorentina, le esperienze a Modena e Bologna.Nelle nuove vesti di tecnico,si è guadagnato con dedizione, serietà e spirito di sacrificio ogni singolo step della sua parabola in panchina. L'impresa costruita con l'Avellino in Serie D, una promozione impreziosita dall'eccezionale striscia di 15 vittorie consecutive. Quindi l'ipotesi, rimasta tale dopo un semplice contatto ...