Broadway, perché i musical più rivoluzionari sono all Black (Di venerdì 16 ottobre 2020) Black Broadway matters: il musical in risposta al suprematismo bianco. Questo reportage da New York compare su GQ di ottobre 2020. Era il 2009 e alla Casa Bianca era appena arrivato Barack Obama. Durante la serata White House Poetry Jam Lin-Manuel Miranda, ventinovenne drammaturgo a quel tempo conosciuto per la sua produzione di In the Heights, annunciò un nuovo progetto, un concept album su Alexander Hamilton, il primo ministro dell’Economia degli Usa, uno dei fondatori della patria. Nel video della serata che c’è su YouTube si vedono benissimo Barack e Michelle mettersi a ridere. Un musical su un personaggio oscuro della storia americana? Ma siamo sicuri? Miranda però non scherzava. Il 7 febbraio 2015 Hamilton debuttava al Public Theater ricevendo critiche entusiaste e scatenando ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020)matters: ilin risposta al suprematismo bianco. Questo reportage da New York compare su GQ di ottobre 2020. Era il 2009 e alla Casa Bianca era appena arrivato Barack Obama. Durante la serata White House Poetry Jam Lin-Manuel Miranda, ventinovenne drammaturgo a quel tempo conosciuto per la sua produzione di In the Heights, annunciò un nuovo progetto, un concept album su Alexander Hamilton, il primo ministro dell’Economia degli Usa, uno dei fondatori della patria. Nel video della serata che c’è su YouTube si vedono benissimo Barack e Michelle mettersi a ridere. Unsu un personaggio oscuro della storia americana? Ma siamo sicuri? Miranda però non scherzava. Il 7 febbraio 2015 Hamilton debuttava al Public Theater ricevendo critiche entusiaste e scatenando ...

