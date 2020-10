(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Lei è così bello quando sorride...”: lo slancio dell’elettrice di nome Paulette, prima di formulare la domanda, è forse l’unica nota lieta della serata di Donald. Per il resto la scelta di dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joeallo stesso orario in diretta tv si è rivelata un boomerang per il presidente americano. Mai The Donald, impulsivo e spavaldo, era apparso così in difficoltà. Merito soprattutto di Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman della Nbc divenuta la vera protagonista della serata. Sui social è la nuova eroina dei dem, colei che per qualcuno potrebbe addirittura aver cancellato le ultime chance di vittoria di, a poco più di due settimane dal voto. Così mentre in onda sulla Abc ...

Agenzia_Ansa : #USA2020 #Trump: 'Se vince #Biden la Cina si compra l'America'. Promette mai più lockdow. Twitter gli blocca l'acco… - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Trump: 'Se vince Biden, la Cina si comprerà l'America' #Usa2020 - HuffPostItalia : Biden vince il duello a distanza, Trump mai così in difficoltà - carloarbini51 : RT @ibico75: Trump: 'Se vince Biden la Cina si compra l'America'. Ah, dice che Putin la vende? - Marxili : RT @HuffPostItalia: Biden vince il duello a distanza, Trump mai così in difficoltà -

Ultime Notizie dalla rete : Biden vince

Per il resto la scelta di dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joe Biden a distanza allo stesso orario in diretta tv si è rivelata un boomerang per il presidente americano. Mai The Donald, ...Per il resto la scelta di dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joe Biden a distanza allo stesso orario in diretta tv si e' rivelata un boomerang per il presidente americano. Mai The Donald, ...