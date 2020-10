Baby sitter e orco, pensionato di Quartu condannato a 8 anni per abusi su 2 bambini (Di venerdì 16 ottobre 2020) . Era considerato un amico di famiglia. Baci in bocca e sesso coi piccoli che anadava a prendere a scuola. Arrestato il flagranza di reato. L’uomo non potrà avvicinarsi a scuole, oratori, campi di calcio e altri luoghi frequentati dai bambini. Otto anni di carcere per violenze sessuali ai danni di minori. condannato un pensionato quartese (il cui nome è omesso per tutelare l’identità di una delle vittime familiare del condannato). I fatti si riferiscono agli anni tra il 2017 e il 2019. Era un amico di famiglia per due coniugi che l’avevano conosciuto 5 anni fa tramite un amichetto del figlio e avevano iniziato a frequentarlo. Così, i due entrambi lavoratori (difesi dall’avvocato Alberto Cani), quando ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) . Era considerato un amico di famiglia. Baci in bocca e sesso coi piccoli che anadava a prendere a scuola. Arrestato il flagranza di reato. L’uomo non potrà avvicinarsi a scuole, oratori, campi di calcio e altri luoghi frequentati dai. Ottodi carcere per violenze sessuali ai ddi minori.unquartese (il cui nome è omesso per tutelare l’identità di una delle vittime familiare del). I fatti si riferiscono aglitra il 2017 e il 2019. Era un amico di famiglia per due coniugi che l’avevano conosciuto 5fa tramite un amichetto del figlio e avevano iniziato a frequentarlo. Così, i due entrambi lavoratori (difesi dall’avvocato Alberto Cani), quando ...

