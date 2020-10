Acqua alta ma Venezia non si allaga: quindi il Mose funziona? (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Venezia è entrato in funzione il Mose per prevenire che l’alta marea allagasse la città. Tutto ha funzionato alla perfezione. Nei mesi scorsi, durante le giornate in cui il vento e l’Acqua hanno portato all’innalzamento dei livelli della marea, ad episodi allagamenti drammatici che hanno causato anche qualche morte. Per evitare che situazioni drammatiche … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 16 ottobre 2020) Aè entrato in funzione ilper prevenire che l’mareasse la città. Tutto hato alla perfezione. Nei mesi scorsi, durante le giornate in cui il vento e l’hanno portato all’innalzamento dei livelli della marea, ad episodimenti drammatici che hanno causato anche qualche morte. Per evitare che situazioni drammatiche … L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : #Venezia, Il Mose supera anche il secondo test. Le paratoie funzionano e in citta' non c'e' acqua alta VIDEO #ANSA - Corriere : Il Mose supera anche il secondo test: in città non c'è acqua alta - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia, al via il sollevamento del #Mose #ANSA - DreamOfVenice : RT @CarbonGiancarlo: Acqua alta a Venezia nel 1961. 2 - deClaudiaGarcia : RT @DestroEmilio: Buon venerdì a Tutte e a Tutti Buon venerdì alla bella Compagnia Anche stamattina si sono alzate le dighe mobili, prote… -