Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 17:15 (Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2020 ORE 17:05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA IN INTRNA PERMANGONO PER INCIDENTE PRECEDENTE CODE SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’USCITA LAURENTINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA, TRA VIA DI CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PER LA PRESENZA DI OLIO SU STRADA, SI STA IN CODA SULLA VIA POLENSE, ALTEZZA VIA FAUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO INOLTRE CHE, A CAUSA DI UNA FRANA, RESTA CHIUSA LA REGIONALE 627 DELLA ... Leggi su romadailynews
PattyEli3 : RT @DirettamntRoma: In queste slide presentate oggi dal Dipartimento Simu, potete vedere gli interventi di manutenzione straordinaria delle… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - marconori78 : @CarloCalenda @Tati_Gaudimonte @Azione_it @ZappingRadio1 #viabilità #rifiuti #infrastrutte le grandi priorità di #Roma #capitale -
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