Valentino Rossi positivo al Covid: "Sono triste e arrabbiato perché ho rispettato il protocollo" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Valentino Rossi ha fatto sapere attraverso Instagram di essere positivo al Covid: il campione del Moto GP è in isolamento a Le Mans e salterà la gara di Aragon. Anche Valentino Rossi è positivo al Covid,il campione del Moto GP ha informato i suoi fan e follower attraverso un comunicato pubblicato su Instagram. Rossi è in isolamento a Le Mans e salterà la gara di Aragon. La lista degli sportivi positivi al Covid-19 si allunga, dopo i sempre più numerosi calciatori e il tennista Fabio Fognini ora tocca a Valentino Rossi. Il campione italiano è in Spagna dove il pRossimo 18 ottobre si disputerà il Gran Premio Michelin ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha fatto sapere attraverso Instagram di essereal: il campione del Moto GP è in isolamento a Le Mans e salterà la gara di Aragon. Ancheal,il campione del Moto GP ha informato i suoi fan e follower attraverso un comunicato pubblicato su Instagram.è in isolamento a Le Mans e salterà la gara di Aragon. La lista degli sportivi positivi al-19 si allunga, dopo i sempre più numerosi calciatori e il tennista Fabio Fognini ora tocca a. Il campione italiano è in Spagna dove il pmo 18 ottobre si disputerà il Gran Premio Michelin ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - FBiasin : +++ Valentino #Rossi positivo +++ Il virus colpisce pure le leggende. - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Valentino Rossi positivo, niente #GpAragon 'Soono triste e arrabbiato ma le cose stanno così e non posso far… - Titti14760140 : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… -