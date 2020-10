Uomini belli. Luca Argentero: dal Grande Fratello al camice del dottor Andrea Fanti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sette serate assieme a Luca Argentero. Serate affollate però, in cui l’ex ragazzo del Grande Fratello occorre condividerlo con almeno 8 milioni di persone, se gli ascolti della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani saranno come quelli della prima. E c’è da scommetterci visto l’attesa della fiction con protagonista l’incrocio italiano più riuscito tra di dottor House e McDreamy: il dottor Andrea Fanti. Non ce ne voglia, televisivamente parlando, La dottoressa Giò. Leggi anche › Luca Argentero: «Vorrei fare ‘Doc’ per altri 10 anni. E appena ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sette serate assieme a. Serate affollate però, in cui l’ex ragazzo deloccorre condividerlo con almeno 8 milioni di persone, se gli ascolti della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani saranno come quelli della prima. E c’è da scommetterci visto l’attesa della fiction con protagonista l’incrocio italiano più riuscito tra diHouse e McDreamy: il. Non ce ne voglia, televisivamente parlando, Laessa Giò. Leggi anche ›: «Vorrei fare ‘Doc’ per altri 10 anni. E appena ...

mrtotalitarismo : Vorrei regalare una rosa ?? a tutte quelle donne che in questi mesi verranno ingannate dagli occhi belli di uomini p… - Marikap28 : RT @Mic__hela: Guenda: chi sono tanti uomini belli. Tommaso: si ma anche tanti stronzi. Come smontare le frasi degli altri in un semplice… - ineedahoraanhug : RT @Mic__hela: Guenda: chi sono tanti uomini belli. Tommaso: si ma anche tanti stronzi. Come smontare le frasi degli altri in un semplice… - Mic__hela : Guenda: chi sono tanti uomini belli. Tommaso: si ma anche tanti stronzi. Come smontare le frasi degli altri in un… - lautarvo : claudio marchisio è davvero uno degli uomini più belli che abbia mai visto, tra l’altro è uno dei pochi gobbi che m… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini belli Luca Argentero: il bel tenebroso dal cuore d'oro torna con Doc Io Donna Gianni Sperti si innamora di una dama del trono over?

Gianni Sperti è uno degli opinionisti di Uomini e Donne, la storica trasmissione condotta da Maria de Filippi. Insieme a Tina Cipollari non smette mai di esprimere i suoi pensieri riguardo ai personag ...

Sarah Nile incinta: l’ex gieffina avrà un figlio dal marito Pierluigi

La bella Sarah Nile, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF, è in dolce attesa: l'annuncio sui social La bellissima Sarah Nile, che fu sia corteggiatrice di Giorgio Alfieri a ...

Gianni Sperti è uno degli opinionisti di Uomini e Donne, la storica trasmissione condotta da Maria de Filippi. Insieme a Tina Cipollari non smette mai di esprimere i suoi pensieri riguardo ai personag ...La bella Sarah Nile, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF, è in dolce attesa: l'annuncio sui social La bellissima Sarah Nile, che fu sia corteggiatrice di Giorgio Alfieri a ...