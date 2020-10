Tom Parker, cantante dei The Wanted, confessa: ”Ho un tumore al cervello” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La star dei The Wanted, celebre gruppo musicale, ha confessato, con un post sul suo profilo privato di Instagram, di avere un tumore al cervello. Si tratta, nello specifico di un gliobastoma al quarto stadio, molto avanzato e non curabile. Ha un’aspettativa di vita dai 3 ai 18 mesi. Era proprio questo il motivo del … L'articolo Tom Parker, cantante dei The Wanted, confessa: ”Ho un tumore al cervello” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La star dei The, celebre gruppo musicale, hato, con un post sul suo profilo privato di Instagram, di avere unal cervello. Si tratta, nello specifico di un gliobastoma al quarto stadio, molto avanzato e non curabile. Ha un’aspettativa di vita dai 3 ai 18 mesi. Era proprio questo il motivo del … L'articolo Tomdei The: ”Ho unal cervello”

ShareeTheLovee : sono entrambi attori fantastici e hanno interpretato entrambi due peter parker stupendi ma se non riconoscete il ta… - piobulgaro : Dopo tanto silenzio sui social, il cantante ha spiegato che ha scoperto di avere un tumore al cervello al quarto st… - UnioneSarda : #TomParker, l'annuncio choc: 'Ho un tumore al cervello non operabile' - Gazzettino : Tom Parker, il cantante dei The Wanted ha un tumore inoperabile al cervello - dviegoperotti : qui per dirvi che Tom Parker è la mia man crush dal 2012 e sto tipo piangendo ogni lacrima per la notizia che ho letto. -