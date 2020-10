Théo Pourchaire e i primi passi in F2 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il pilota francese Théo Pourchaire è stato ingaggiato dalla HWA Racelab per prendere parte agli ultimi due round del campionato di Formula 2 in Bahrain. Il vice-campione di Formula 3 andrebbe a sostituire, almeno per il momento, Jack Hughes. Ultimo atto in Bahrain per Théo Pourchaire Anche Théo Pourchaire ottiene al primo colpo un pass per correre in Formula 2! Il giovane talento francese, che fa parte della Sauber Driver Academy, gareggerà nelle ultime gare della stagione in Bahrain per la HWA, la stessa con cui Jack Hughes aveva corso a Sochi. Sarà infatti la vettura numero 17 quella su cui siederà il vice-campione di Formula 3 nei due appuntamenti sul circuito di Sakhir. 17, come i suoi anni che lo designeranno come il pilota più giovane in griglia. “Sono davvero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il pilota francese Théoè stato ingaggiato dalla HWA Racelab per prendere parte agli ultimi due round del campionato di Formula 2 in Bahrain. Il vice-campione di Formula 3 andrebbe a sostituire, almeno per il momento, Jack Hughes. Ultimo atto in Bahrain per ThéoAnche Théoottiene al primo colpo un pass per correre in Formula 2! Il giovane talento francese, che fa parte della Sauber Driver Academy, gareggerà nelle ultime gare della stagione in Bahrain per la HWA, la stessa con cui Jack Hughes aveva corso a Sochi. Sarà infatti la vettura numero 17 quella su cui siederà il vice-campione di Formula 3 nei due appuntamenti sul circuito di Sakhir. 17, come i suoi anni che lo designeranno come il pilota più giovane in griglia. “Sono davvero ...

