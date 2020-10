Stagione sciistica in bilico. E i gestori si organizzano da soli (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Stagione sciistica è ormai alle porte, ma sulla modalità di riapertura degli impianti di risalita c'è ancora incertezza. Già, perché all'interno dell'ultimo Dpcm del 13 ottobre scorso, in cui vengono affrontati praticamente tutti gli aspetti della vita degli italiani, il Governo sembra essersi dimenticato di un pezzo importantissimo dell'economia del Paese: quello delle stazioni sciistiche italiane, praticamente mai menzionate nel documento. La mascherina dovrà essere indossata anche sulla seggiovia? Come fare per evitare che non si creino assembramenti ai tornelli degli impianti? Lo scaldacollo può essere considerato un dispositivo di protezione? Quante persone potranno salire sulle funivie? Tutte domande cui il Governo non ha ancora risposto, ma che per gli operatori del settore sono a questo punto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laè ormai alle porte, ma sulla modalità di riapertura degli impianti di risalita c'è ancora incertezza. Già, perché all'interno dell'ultimo Dpcm del 13 ottobre scorso, in cui vengono affrontati praticamente tutti gli aspetti della vita degli italiani, il Governo sembra essersi dimenticato di un pezzo importantissimo dell'economia del Paese: quello delle stazioni sciistiche italiane, praticamente mai menzionate nel documento. La mascherina dovrà essere indossata anche sulla seggiovia? Come fare per evitare che non si creino assembramenti ai tornelli degli impianti? Lo scaldacollo può essere considerato un dispositivo di protezione? Quante persone potranno salire sulle funivie? Tutte domande cui il Governo non ha ancora risposto, ma che per gli operatori del settore sono a questo punto ...

tempoweb : Stagione sciistica in bilico. E i gestori si organizzano da soli #sci #stagione #neve - scimarche : Rio Pusteria, aggiornamenti e novità stagione sciistica 2020/2021 #AltoAdige #Bressanone #DolomitiSuperski #Jochtal… - abollis : #Coronavirus #Covid19 La stagione sciistica in Fvg, meno posti in funivia e ovovia e skipass “smart” per garantire… - DolomitHH : RT @eitaliche: Sciare con Gusto, sulle piste e nei rifugi dell'Alta Badia. La serie di appuntamenti con piste perfette, chef stellati e ghi… - LuigiAssecasa : RT @ErmannoKilgore: Questi sono convinti di iniziare la stagione sciistica come nulla fosse...non ricordano il casino di Ischgl in Austria… -

Ultime Notizie dalla rete : Stagione sciistica SCI E COVID - Roda: "Basta assurdità la stagione sciistica ci sarà" DoveSciare.it Stagione sciistica in bilico. E i gestori si organizzano da soli

La stagione sciistica è ormai alle porte, ma sulla modalità di riapertura degli impianti di risalita c’è ancora incertezza. Già, perché all’interno dell’ultimo Dpcm del 13 ottobre scorso, in cui ...

Bolle, tamponi, assenza di pubblico...verso uno sci virtuale

Il Covid19 stravolge le abitudini dello sci mondiale targato Fis. Quattro bolle stabilite, tamponi obbligatori per tutti gli accreditati, gare senza ...

La stagione sciistica è ormai alle porte, ma sulla modalità di riapertura degli impianti di risalita c’è ancora incertezza. Già, perché all’interno dell’ultimo Dpcm del 13 ottobre scorso, in cui ...Il Covid19 stravolge le abitudini dello sci mondiale targato Fis. Quattro bolle stabilite, tamponi obbligatori per tutti gli accreditati, gare senza ...