Sileri: “Con i numeri attuali non c’è il rischio di un lockdown nazionale” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Bisogna allenarsi a convivere con il virus e questo significa anche saper leggere i numeri che ogni giorno ci arrivano. Io il primo dato che vedo è quello dei ricoveri in terapia intensiva, ancora prima di quello delle ospedalizzazioni. E’ quello il dato più importante. I numeri delle terapie intensive stanno salendo lentamente, al momento siamo lontanissimi da un sovraccarico, ma quello è un numero totale nazionale, se la crescita è evidente in determinate aree del Paese, in quelle aree possono venire a crearsi situazioni critiche. Io non vado a vedere il numero dei tamponi, è normale che più tamponi si fanno più si trovano positivi, il positivo non è malato”, afferma il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri (M5S), ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Bisogna allenarsi a convivere con il virus e questo significa anche saper leggere i numeri che ogni giorno ci arrivano. Io il primo dato che vedo è quello dei ricoveri in terapia intensiva, ancora prima di quello delle ospedalizzazioni. E’ quello il dato più importante. I numeri delle terapie intensive stanno salendo lentamente, al momento siamo lontanissimi da un sovraccarico, ma quello è un numero totale nazionale, se la crescita è evidente in determinate aree del Paese, in quelle aree possono venire a crearsi situazioni critiche. Io non vado a vedere il numero dei tamponi, è normale che più tamponi si fanno più si trovano positivi, il positivo non è malato”, afferma il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri (M5S), ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

piersileri : Intercettare subito i focolai ed intervenire con chiusure selettive, migliorare la diagnostica e ridurre le file pe… - Agenpress : Coronavirus. Sileri. “Con i numeri attuali non vedo rischio di un lockdown nazionale' - Deborah97527544 : @piersileri Sileri i dati contagi sono come a marzo con un numero imparagonabile di tamponi! I malati in ospedale(s… - Marisa55364899 : @Albertine2412 @GuidoCrosetto @MarcoCantamessa Ma chi è Speranza? Il nostro vicino o forse il ministro della sanità… - GuidaLor : Sileri è mesi che rilascia dichiarazioni azzardate sul #COVID19italia e la #secondaondata di #Contagi Conte lo sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri “Con Milano: droga e machete in tabaccheria, un arresto Affaritaliani.it