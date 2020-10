Scuola, Azzolina “Da De Luca decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' una decisone gravissima, sbagliata e inopportuna. Sembra che ci sia un accanimento contro la Scuola di De Luca. E' stato l'ultimo a riaprirla ed il primo a chiuderla. In Campania lo 0,075% degli studenti è la percentuale degli studenti contagiati dal virus. Se c'è una crescita dei contagi lo capisco, ma non è certo colpa della Scuola. Che faranno da domani gli studenti campani?”. Ad affermarlo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ospite di Zapping su Radio1 parlando dell'ordinanza del presidente della Campania, Vincenzo De Luca.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' una decisone gravissima, sbagliata e inopportuna. Sembra che ci sia un accanimento contro ladi De. E' stato l'ultimo a riaprirla ed il primo a chiuderla. In Campania lo 0,075% degli studenti è la percentuale degli studenti contagiati dal virus. Se c'è una crescita dei contagi lo capisco, ma non è certo colpa della. Che faranno da domani gli studenti campani?”. Ad affermarlo la ministra dell'Istruzione Luciaospite di Zapping su Radio1 parlando dell'ordinanza del presidente della Campania, Vincenzo De.(ITALPRESS).

Se c'è una crescita dei contagi lo capisco, ma non è certo colpa della scuola. Che faranno da domani gli studenti campani?". Ad affermarlo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ospite di Zapping ...

Il ministro dell'istruzione Azzolina ha definito gravissima la decisione di De Luca di chiudere le scuole: "È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un ...

Se c'è una crescita dei contagi lo capisco, ma non è certo colpa della scuola. Che faranno da domani gli studenti campani?". Ad affermarlo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ospite di Zapping ...Il ministro dell'istruzione Azzolina ha definito gravissima la decisione di De Luca di chiudere le scuole: "È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un ...