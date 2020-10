Riforma fiscale, nuovi scaglioni Irpef nel 2022? Il piano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Riforma dell’architettura fiscale e assegno unico: sono questi i due punti fermi su cui è chiamato a misurarsi il governo nel prossimo biennio. E sarà lo strumento della legge delega ad orientare sia la Riforma fiscale stessa, sia il riordino delle agevolazioni per le famiglie con figli, che introdurrà l’assegno unico. Entrambe le norme saranno predisposte entro la fine dell’anno, quindi nell’ambito della sessione di Bilancio: l’obiettivo del Governo è che l’assegno unico universale parta già nel 2021, mentre la revisione delle aliquote Irpef dovrebbe partire a gennaio 2022, con un occhio di riguardo ai ceti medi e bassi. Ne ha parlato il ministro Gualtieri n sede di audizione parlamentare sulla NaDEF, la nota di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020)dell’architetturae assegno unico: sono questi i due punti fermi su cui è chiamato a misurarsi il governo nel prossimo biennio. E sarà lo strumento della legge delega ad orientare sia lastessa, sia il riordino delle agevolazioni per le famiglie con figli, che introdurrà l’assegno unico. Entrambe le norme saranno predisposte entro la fine dell’anno, quindi nell’ambito della sessione di Bilancio: l’obiettivo del Governo è che l’assegno unico universale parta già nel 2021, mentre la revisione delle aliquotedovrebbe partire a gennaio, con un occhio di riguardo ai ceti medi e bassi. Ne ha parlato il ministro Gualtieri n sede di audizione parlamentare sulla NaDEF, la nota di ...

