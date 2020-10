Polonia, lockdown parziale a partire da sabato (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazione Covid in Europa sta degenerando. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato un lockdown parziale nel Paese alla luce dell’impennata dei casi di Coronavirus, che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 8.099, nuovo record giornaliero. “Oggi dobbiamo tornare indietro alle raccomandazioni di base che conosciamo dalla primavera: state a casa”, ha dichiarato il capo di governo, esortando “chiunque possa a lavorare da remoto”. Le nuove restrizioni in Polonia entreranno in vigore sabato 17 ottobre nella capitale Varsavia e nelle principali città del Paese, considerate “zona rossa”. Qui chiuderanno le scuole secondarie, e si passerà all’insegnamento a distanza, i ristoranti dovranno abbassare le saracinesche alle 21, vietati i matrimoni e ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) La situazione Covid in Europa sta degenerando. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato unnel Paese alla luce dell’impennata dei casi di Coronavirus, che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 8.099, nuovo record giornaliero. “Oggi dobbiamo tornare indietro alle raccomandazioni di base che conosciamo dalla primavera: state a casa”, ha dichiarato il capo di governo, esortando “chiunque possa a lavorare da remoto”. Le nuove restrizioni inentreranno in vigore17 ottobre nella capitale Varsavia e nelle principali città del Paese, considerate “zona rossa”. Qui chiuderanno le scuole secondarie, e si passerà all’insegnamento a distanza, i ristoranti dovranno abbassare le saracinesche alle 21, vietati i matrimoni e ...

Il governo polacco ha annunciato un lockdown parziale nel Paese di fronte all’impennata di contagi da coronavirus. L’evoluzione della situazione coronavirus in Europa è “molto preoccupante”. Lo ha ...

