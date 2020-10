Perché i settemila nuovi casi di ieri in Italia non sono come quelli registrati a marzo (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’alto numero dei positivi al coronavirus riscontrato va rapportato al numero dei tamponi che ora si effettuano, 6-7 volte più alto rispetto a quelli effettuati nella scorsa primavera Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’alto numero dei positivi al coronavirus riscontrato va rapportato al numero dei tamponi che ora si effettuano, 6-7 volte più alto rispetto aeffettuati nella scorsa primavera

Corriere : Perché i 7mila nuovi casi di ieri non sono come quelli di marzo - brunasaracco : 'Il forte aumento dei casi di contagio da #Covid_19 registrati negli ultimi giorni in Italia non può non ricordare… - infondoalcuor : RT @Corriere: Perché i 7mila nuovi casi di ieri non sono come quelli di marzo - paoloangeloRF : Perché i 7mila nuovi casi di ieri non sono come quelli di marzo - Massimo59622428 : Perché i 7mila nuovi casi di ieri non sono come quelli di marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Perché settemila Covid, perché i settemila casi di nuovi contagi di ieri non sono come quelli di marzo Corriere della Sera