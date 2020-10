Numero unico di emergenza nell’Unione europea | Domanda Milionario (Di giovedì 15 ottobre 2020) Numero unico di emergenza nell’Unione europea Domanda Milionario Qual è il Numero unico di emergenza nell’Unione europea? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere Milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere Milionario? La risposta corretta è il 112. Si parla del Nue già dagli anni Settanta: è stato poi previsto in una decisione dell’Ue del 2004: entro i quattro anni successivi tutti i paesi dell’Unione avrebbero dovuto ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)dinell’UnioneQual è ildinell’Unione? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chi vuol essere? La risposta corretta è il 112. Si parla del Nue già dagli anni Settanta: è stato poi previsto in una decisione dell’Ue del 2004: entro i quattro anni successivi tutti i paesi dell’Unione avrebbero dovuto ...

Irllydontknowhy : 800.274.274 un numero verde per la depressione. l'unico ad estensione nazionale specifico per la psichiatria con p… - Astro1minuto : Ma non lo hanno ancora fatto? E' l'unico modo per ottenere risultati privi di bias! Alla base di ogni analisi sta… - mikelibramania : @borghi_claudio Pompare al non posso lo story telling intorno al truffa Covid è strumentale a convincere la parte i… - itti_stef : @Simpson80Homer @Fraboys69 L'unico calciatore che aveva messo il numero di telefono sulle pagine bianche - fezantiel : @sailoreruri mmmmhhhh ma che peccato ????????,,, vedremo chi sarà l'unico e il solo numero uno -

Ultime Notizie dalla rete : Numero unico Qual è il numero unico d'emergenza utilizzato in Unione europea? Everyeye Tech Qual è il numero unico d'emergenza utilizzato in Unione europea?

Scopriamo insieme qual è il numero unico d'emergenza utilizzato in tutti i Paesi facenti parte dell'Unione europea ...

Scopriamo insieme qual è il numero unico d'emergenza utilizzato in tutti i Paesi facenti parte dell'Unione europea ...