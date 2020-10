Napoli-Atalanta | arbitra Di Bello | al Var Nasca

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono state pubblicate poco fa le designazioni per la prossima giornata di campionato, la quarta. Peril direttore di gara sarà Di. Sarà coadiuvato da Passeri e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Pasqua. Al Var. Avar Preti. La partita è in programma al San Paolo sabato 17 ottobre alle ore 15. A Mariani va il derby Inter-Milan. Mentre Orsato dirigerà Sampdoria-Lazio. Crotone-Juventus sarà diretta da Fourneau.DIPASSERI – TEGONI IV: PASQUA VAR:AVAR: PRETI L'articolo ilsta.

La giornata sarà aperta da Napoli-Atalanta al San Paolo affidata a Di Bello mentre la Juventus, impegnata a Crotone sabato sera, vedrà Pezzuto come fischietto.Sono stati designati gli arbitri per il quarto turno di Serie A: Mariani per il derby di Milano, Di Bello per Napoli-Atalanta Sono state rese note le designazioni per la quarta giornata di Serie A: ...