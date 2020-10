Massimiliano Ossini: “Anche io contagiato dal Covid” (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Ossini ha raccontato la sua battaglia (vinta) contro il Covid-19: “Rispettiamo regole” Anche Massimiliano Ossini ha contratto il Covid-19: lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore, volto rassicurante del servizio pubblico che tornerà in onda dal 5 Dicembre su Raiuno con la nuova edizione di Linea Bianca, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus (e con lui anche sua moglie) dopo aver effettuato un tampone lo scorso 4 Settembre. I primi sintomi, ha raccontato ancora, tra spossatezza, mal di testa e un’inspiegabile stanchezza (a cui poi si è aggiunta la perdita dell’olfatto che, però, ha fortunatamente già recuperato), erano comparsi ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un’intervista al Corriere della Sera,ha raccontato la sua battaglia (vinta) contro il Covid-19: “Rispettiamo regole” Ancheha contratto il Covid-19: lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore, volto rassicurante del servizio pubblico che tornerà in onda dal 5 Dicembre su Raiuno con la nuova edizione di Linea Bianca, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus (e con lui anche sua moglie) dopo aver effettuato un tampone lo scorso 4 Settembre. I primi sintomi, ha raccontato ancora, tra spossatezza, mal di testa e un’inspiegabile stanchezza (a cui poi si è aggiunta la perdita dell’olfatto che, però, ha fortunatamente già recuperato), erano comparsi ...

