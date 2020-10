Marsala espugna Busto Arsizio

(Di giovedì 15 ottobre 2020), VARESE,- Serata magica per la Sigele certamente poco fortunata storta per la Futura Volley Giovani, Vincono in quattro set le siciliane al termine di in un match comunque ...

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Serata magica per la Sigel Marsala e certamente poco fortunata storta per la Futura Volley Giovani, Vincono in quattro set le siciliane al termine di in un match comunque ...Bella e importante vittoria nell'anticipo del Girone Ovest per la formazione siciliana che si impone nettamente per 0-3 (14-25 20-25 21-25) ...