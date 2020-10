Maltempo Friuli Venezia Giulia | piogge sulla regione | 49mm a Piancavallo | bora e acqua alta a Trieste

(Di giovedì 15 ottobre 2020)incon pioggia ovunque anche di carattere temporalesco, neve sopra i 1.500 metri e brusco abbassamento delle temperature, da 0 gradi sui rilievi ai 9 a bassa quota. Asoffia un forte vento dicon anchelungo le rive. Per le prossime ore permarra’ cielo nuvoloso e pioggia, mentre per la giornata di domani si prevedono schiarite dal pomeriggio. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle 15:30, segnaliamo:, 34mm a Grado, Fossalon, 33mm a Borgo Grotta Gigante, 32mm a Gradisca d’Isonzo, 31mm a Cervignano del.L'articolo MeteoWeb.

Torna l 'acqua alta a Venezia per l'ondata di maltempo che sta coinvolgendo l'Italia e il Mose torna in funzione. È iniziato infatti il sollevamento del Mose, che per la seconda volta - era già succes ...