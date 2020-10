Il Covid spaventa l’Europa, coprifuoco a Parigi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid spaventa sempre più l’Europa e costringe la Francia a imporre il coprifuoco a Parigi. Una misura che il governo Macron ha definito necessaria “per frenare la diffusione del virus” nella capitale e in tutte le altre otto città sotto massima allerta che saranno chiuse dalle 21 alle 6 mattino. LEGGI ANCHE > Angelo Ciocca (Lega): “In Francia e Spagna più contagi? Penalizzati dalla pulizia” Il coprifuoco a Parigi e nelle altre otto città francesi Il coprifuoco a Parigi e nelle altre otto città francesi sotto massima allerta è una misura inedita, che il presidente Macron ha definito “una misura necessaria se non vogliamo dover adottare provvedimenti ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilsempre più l’Europa e costringe la Francia a imporre il. Una misura che il governo Macron ha definito necessaria “per frenare la diffusione del virus” nella capitale e in tutte le altre otto città sotto massima allerta che saranno chiuse dalle 21 alle 6 mattino. LEGGI ANCHE > Angelo Ciocca (Lega): “In Francia e Spagna più contagi? Penalizzati dalla pulizia” Ile nelle altre otto città francesi Ile nelle altre otto città francesi sotto massima allerta è una misura inedita, che il presidente Macron ha definito “una misura necessaria se non vogliamo dover adottare provvedimenti ...

Quello che spaventa sono i numeri che crescono, ma dobbiamo ricordare che il 75% di queste persone sono asintomatiche e questo è un dato che va sempre considerato. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 ...

Macron: coprifuoco a Parigi e in altre città per 4 settimane

Scatterà questo sabato e prevede il divieto di uscire dalle 21 alle 6 del mattino. 2' di lettura. Coprifuoco nelle regioni di Parigi (Ile-de-France), Marsiglia, Lille, Grenoble, Lione, Tolosa, Rouen, ...

Scatterà questo sabato e prevede il divieto di uscire dalle 21 alle 6 del mattino. 2' di lettura. Coprifuoco nelle regioni di Parigi (Ile-de-France), Marsiglia, Lille, Grenoble, Lione, Tolosa, Rouen, ...