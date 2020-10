Giro d’Italia 2020, Thomas De Gendt: “Noi della Lotto-Soudal preferivamo non partire perché non ci sentiamo sicuri” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Preoccupazione c’è nel corso di questo Giro d’Italia 2020. I casi positivi al Covid-19 hanno scosso non poco l’organizzazione e gli stessi corridori. Alla vigilia della dodicesima tappa, con partenza e arrivato a Cesenatico (paese che ha dato i natali al mai dimenticato Marco Pantani), si è diffusa la notizia di un numero rilevante di contagi tra gli uomini della polizia (17) che erano al seguito del Giro-E, ovvero la kermesse aperta alle biciclette elettriche che ogni ogni giorno precede l’arrivo della stage del Giro. Positività che sono state rilevate dopo le due tappe abruzzesi. Da questo punto di vista, RCS Sport ha spiegato che gli agenti sono tutti asintomatici, e che non fossero al seguito della Corsa ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Preoccupazione c’è nel corso di questod’Italia. I casi positivi al Covid-19 hanno scosso non poco l’organizzazione e gli stessi corridori. Alla vigiliadodicesima tappa, con partenza e arrivato a Cesenatico (paese che ha dato i natali al mai dimenticato Marco Pantani), si è diffusa la notizia di un numero rilevante di contagi tra gli uominipolizia (17) che erano al seguito del-E, ovvero la kermesse aperta alle biciclette elettriche che ogni ogni giorno precede l’arrivostage del. Positività che sono state rilevate dopo le due tappe abruzzesi. Da questo punto di vista, RCS Sport ha spiegato che gli agenti sono tutti asintomatici, e che non fossero al seguitoCorsa ...

