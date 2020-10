Giro d’Italia 2020 oggi, Cesenatico-Cesenatico: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al Giro d’Italia 2020, oggi, è in programma la dodicesima tappa. Si tratta della Cesenatico-Cesenatico di 204 chilometri, una delle frazioni più dure di questa seconda settimana. I corridori affronteranno quello che è il tracciato della Nove Colli, nota granfondo. Ci saranno, dunque, tante salite nel menù, seppur non certamente paragonabili alle vette alpine della terza settimana. E’ molto alta la probabilità che una fuga vada al traguardo, ma potrebbero esserci delle schermaglie anche tra i favoriti. La partenza effettiva avverrà alle ore 11.15, mentre l’arrivo è in programma tra le 16.15 e le 16.50. Sarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ald’Italia, è inla dodicesima tappa. Si tratta delladi 204 chilometri, una delle frazioni più dure di questa seconda settimana. I corridori affronteranno quello che è il tracciato della Nove Colli, nota granfondo. Ci saranno, dunque, tante salite nel menù, seppur non certamente paragonabili alle vette alpine della terza settimana. E’ molto alta la probabilità che una fuga vada al traguardo, ma potrebbero esserci delle schermaglie anche tra i favoriti. La partenza effettiva avverrà alle ore 11.15, mentre l’arrivo è intra le 16.15 e le 16.50. Sarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, ...

