GF Vip, concorrente fa la pipì nel letto (Di giovedì 15 ottobre 2020) A causa di una battuta di Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta fa la pipì sul letto: ecco quello che è accaduto e l'esilarante momento. Ancora una volta protagonista assoluta del Grande Fratello Vip 5 è Maria Teresa Ruta. Come sappiamo negli ultimi giorni la showgirl si è duramente scontrata con Matilde Brandi, e diversi sono stati i faccia a faccia tra le due. Nel mentre però la Ruta sta decisamente lasciando un segno in casa e nel pubblico, per via della sua simpatia e dei suoi modi di fare. (Continua...) Proprio in queste ore è accaduto qualcosa che ha riportato Maria Teresa al centro dell'attenzione, e che sta facendo sorridere e divertire il web. Tutto è iniziato quando la Ruta si è trovata sul letto in una delle camere ...

