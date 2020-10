Fedez: il Codacons lo denuncia per “Istigazione a delinquere” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo, sulla questione Eleonora Danile, e per quale motivo il Codacons vuole denunciare Fedez. Come ormai sappiamo, la bravissima conduttrice Eleonora Daniele, ha fatto un intervento particolare su Chiara Ferragni, e dopo poco, ovviamente c’è stata la risposta da parte del marito Fedez. Ma vediamo insieme, per quale motivo, il … L'articolo Fedez: il Codacons lo denuncia per “Istigazione a delinquere” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo, sulla questione Eleonora Danile, e per quale motivo ilvuolere. Come ormai sappiamo, la bravissima conduttrice Eleonora Daniele, ha fatto un intervento particolare su Chiara Ferragni, e dopo poco, ovviamente c’è stata la risposta da parte del marito. Ma vediamo insieme, per quale motivo, il … L'articolo: illoper “Istigazione a delinquere” proviene da leggilo.org.

Fedez : Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia que… - CarloCalenda : Senti facciamo pure noi una denuncia contro il #codacons per reiterate e inutili rotture di balle, danno ambiental… - trash_italiano : Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - ladyofnoise_ : @Fedez a breve il codacons ti denuncerà per aver respirato - BrunaGueze : RT @CarloCalenda: Senti facciamo pure noi una denuncia contro il #codacons per reiterate e inutili rotture di balle, danno ambientale per… -