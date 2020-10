“È porca…”. Domanda choc all’Eredità, la concorrente prova a rispondere e Flavio Insinna trema (Di giovedì 15 ottobre 2020) La storia della televisione è ricca di gaffe che hanno generato imbarazzi collettivi. Una delle più famose è sicuramente la “caduta sull’Uccello” di una concorrente di Mike Buongiorno o la celebre strigliata di Amadeus a Pedro Valti, che durante le domandone a L’Eredità del 2005 dette risposte un po’ a caso, con fare da bullo di provincia, portandosi a casa una bella cacciata dallo studio. E ancora la trollata ricevuta da Antonella Clerici durante La prova del cuoco, quando un’anziana signora, rispondendo alla Domanda allusiva “Fa schiuma ma non è un sapone” risponde con “La borra!”. Il numero uno di tutti i tempi è stato però il signor Giancarlo a ”La Ruota della Fortuna”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) La storia della televisione è ricca di gaffe che hanno generato imbarazzi collettivi. Una delle più famose è sicuramente la “caduta sull’Uccello” di unadi Mike Buongiorno o la celebre strigliata di Amadeus a Pedro Valti, che durante le domandone a L’Eredità del 2005 dette risposte un po’ a caso, con fare da bullo di provincia, portandosi a casa una bella cacciata dallo studio. E ancora la trollata ricevuta da Antonella Clerici durante Ladel cuoco, quando un’anziana signora, rispondendo allaallusiva “Fa schiuma ma non è un sapone” risponde con “La borra!”. Il numero uno di tutti i tempi è stato però il signor Giancarlo a ”La Ruota della Fortuna”, ...

pedoluna : ma perché in sta facoltà del cazzo i posti per qualsiasi cosa finiscono in 0,02 fottuti secondi punto di domanda mi… - RicciBallerini : Raga una domanda: ma porca miseria, perché non vi siete lasciati prima? Gesù ??????? #TemptationIsland - fuoripostoluogo : RT @0zen_: Raghy, ho tre tabelle in Sql server,di tipo many to many. Due tabelle + 1 cross-table che realizza una query tra le due preceden… - 0zen_ : Raghy, ho tre tabelle in Sql server,di tipo many to many. Due tabelle + 1 cross-table che realizza una query tra le… - Beatric16522218 : @agorarai Ma porca miseria Luisella, incalzi il leghista su cosa farebbe la lega. NON HA RISPOSTO!!!Lei ha fatto un… -