Di Francesco: “Nainggolan? Un colpo mancato. I giocatori dovranno mettermi in difficoltà” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radiolina, parlando del mercato e della squadra: “Non sono arrabbiato, sono concentrato sulla rosa a disposizione per fare bene. È mancato qualche colpo, tipo Nainggolan, ma è stata colpa di situazioni particolari. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti, con fiducia. La rosa è extralarge, ho tanti giocatori a disposizione e dobbiamo essere bravi a gestire quelle situazioni che possono portare vantaggi e stare attenti a non scontentare qualcuno. La sosta mi ha permesso di avvicinare alcuni giocatori, che hanno cominciato a lavorare con la squadra e assimilare concetti. Ho detto loro che ognuno deve provare a mettermi in difficoltà, alzando il livello degli ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Eusebio Di, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radiolina, parlando del mercato e della squadra: “Non sono arrabbiato, sono concentrato sulla rosa a disposizione per fare bene. Èqualche, tipo Nainggolan, ma è stata colpa di situazioni particolari. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti, con fiducia. La rosa è extralarge, ho tantia disposizione e dobbiamo essere bravi a gestire quelle situazioni che possono portare vantaggi e stare attenti a non scontentare qualcuno. La sosta mi ha permesso di avvicinare alcuni, che hanno cominciato a lavorare con la squadra e assimilare concetti. Ho detto loro che ognuno deve provare ain difficoltà, alzando il livello degli ...

