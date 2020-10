Crotone-Juventus, annullata la conferenza stampa di Pirlo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente conferenza stampa per l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo alla vigilia del match contro il Crotone, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021 e in programma alle 20:45 di sabato 18 ottobre. L’allenatore bianconero è infatti in isolamento fiduciario con tutto il gruppo squadra dopo che Weston McKennie è stato trovato positivo al Covid – 19. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nienteper l’allenatore dellaAndreaalla vigilia del match contro il, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021 e in programma alle 20:45 di sabato 18 ottobre. L’allenatore bianconero è infatti in isolamento fiduciario con tutto il gruppo squadra dopo che Weston McKennie è stato trovato positivo al Covid – 19.

