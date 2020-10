Coronavirus, in Campania 1.127 casi. De Luca aveva minacciato: «A mille casi chiudo». E oggi annuncia misure (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)È la Campania la seconda regione, dopo la Lombardia, a registrare il dato peggiore rispetto al numero di contagi da Coronavirus. Nel giorno che segna il record assoluto di nuovi casi a livello nazionale (+8.804 in 24 ore), la Campania sfonda il tetto dei mille che per il suo presidente Vincenzo De Luca rappresenta la soglia massima oltre la quale sono necessari provvedimenti urgenti di restrizioni e chiusure. oggi quel numero è stato abbondantemente superato, con 1.127 nuove infezioni. Situazione grave e allarmante sul fronte delle strutture ospedaliere. I reparti in tutta la Regione risultano seriamente affaticati: al momento sono occupati 762 posti letto di degenza ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)È lala seconda regione, dopo la Lombardia, a registrare il dato peggiore rispetto al numero di contagi da. Nel giorno che segna il record assoluto di nuovia livello nazionale (+8.804 in 24 ore), lasfonda il tetto deiche per il suo presidente Vincenzo Derappresenta la soglia massima oltre la quale sono necessari provvedimenti urgenti di restrizioni e chiusure.quel numero è stato abbondantemente superato, con 1.127 nuove infezioni. Situazione grave e allarmante sul fronte delle strutture ospedaliere. I reparti in tutta la Regione risultano seriamente affaticati: al momento sono occupati 762 posti letto di degenza ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, ordinanza De Luca: scuole chiuse da domani fino al 30 ottobre - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di casi in Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre #coronavirus… - heavilystrong : Coronavirus, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre: solo didattica a distanza - ventus85 : No buone notizie, 8.804 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, di cui 1.127 solo in Campania :-( -